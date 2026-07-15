Reggio Calabria, il dramma dei residenti di via Tratti: “siamo abbandonati, non hanno neanche pulito i liquami del cadavere trovato la scorsa settimana” | FOTO e VIDEO

“Via Tratti è stata attenzionata adesso a causa del ritrovamento di un corpo senza vita purtroppo e quindi c’è un pò di risonanza però in realtà questa via è stata attenzionata da diverse pec e richieste di interviste da parte di altri residenti perchè la situazione è drammatica. E’ una strada completamente abbandonata e al buio quindi i residenti la sera hanno paura di uscire perchè non si vede nulla. Se qualcuno dovesse bucare o avere un guasto con la macchina o un’emergenza, anche le forze dell’ordine se passano di notte non riescono a svolgere il loro lavoro perchè è buio pesto. L’area dove è stato ritrovato di recente un cadavere non è stata ripulita e ci sono cattivi odori e poi la strada che doveva essere di una certa dimensione, non lo è più perchè non è stata fatta neanche la manutenzione ordinaria e questo ha consentito a qualcuno di scaricare un cadavere lungo il ciglio della strada. Dopo i rilievi delle forze dell’ordine non è stata nemmeno fatta la pulizia della zona, ancora passando purtroppo si sente cattivo odore e la zona è una discarica a cielo aperto. La dottoressa Chirico della circoscrizione è venuta a fare un sopralluogo ed è rimasta basita nel vedere la situazione. E’ una via storica perchè c’è un vecchio lavatoio e la strada richiama le vie rurali di un tempo, porta a zone dove un tempo venivano coltivato grano. Chiediamo un immediato intervento di bonifica intanto per quanto riguarda i resti e i liquami del defunto abbandonato, ci sono cani domestici che sono tenuti in casa per evitare”. Sono queste le parole di sfogo, ai microfoni di StrettoWeb, da parte dei residenti di via Tratto a Catona, periferia nord di Reggio Calabria, una strada abbandonata che qualche giorno fa è stata teatro del ritrovamento di un cadavere.