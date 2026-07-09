Reggio Calabria, trovato il corpo senza vita di un uomo vicino alla chiesa di San Francesco a Catona

Il rinvenimento ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Accertamenti in corso per chiarire le cause del decesso

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Momenti di apprensione in questi minuti a Catona, periferia nord di Reggio Calabria dove il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nei pressi della chiesa di San Francesco. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e avviare i primi accertamenti. La zona è stata temporaneamente delimitata per consentire agli investigatori di effettuare tutti i rilievi necessari. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima né le cause del decesso. Saranno gli approfondimenti disposti dalle autorità competenti a chiarire quanto accaduto.

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