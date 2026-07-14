Reggio Calabria, il calendario della disinfestazione manda su tutte le furie una cittadina: “Arangea non esiste”

“Arangea non esiste. O meglio, esiste solo quando si tratta di pagare le tasse”. È la denuncia contenuta in una lettera inviata a StrettoWeb da una residente del quartiere reggino, che contesta l’assenza di Arangea dal calendario delle disinfestazioni pubblicato da Ecologia Oggi. Secondo quanto riferito dalla cittadina, nel programma degli interventi di disinfestazione previsti sul territorio comunale il quartiere non sarebbe stato inserito, una circostanza che viene interpretata come l’ennesimo segnale di una situazione di trascuratezza nei servizi di manutenzione urbana. “Vi scrivo perché qualcuno deve pur dirlo: Arangea non esiste. O meglio, esiste solo quando si tratta di pagare le tasse. Ecologia Oggi ha pubblicato il calendario delle disinfestazioni per i quartieri di Reggio Calabria. Arangea non c’è. Cancellata. Come se zanzare, blatte e topi avessero deciso di rispettare i confini dei quartieri “che contano”. Non è una svista. È l’ennesima conferma di un copione già visto. Strade che non vedono una spazzatrice da mesi, erbacce che si riprendono i marciapiedi, tombini ostruiti, servizi che arrivano ovunque tranne qui. Arangea è il quartiere fantasma della manutenzione urbana”.

La residente pone quindi una serie di interrogativi sul trattamento riservato al quartiere e sui servizi garantiti ai cittadini. “La domanda è semplice: perché? I residenti di Arangea sono cittadini di serie B? Le cartelle Tari che arrivano puntuali a casa nostra valgono meno di quelle degli altri quartieri? L’igiene pubblica è un diritto a geometria variabile? L’estate è alle porte e con essa i problemi sanitari legati alla mancata disinfestazione. Non stiamo chiedendo favori. Stiamo chiedendo ciò che ci spetta: rispetto e parità di trattamento”. Nella lettera viene infine rivolto un appello affinché la segnalazione trovi attenzione e non venga archiviata. “Chiediamo a StrettoWeb di non far cadere questa segnalazione nel silenzio”. La lettera è stata inviata a StrettoWeb da una cittadina residente ad Arangea.