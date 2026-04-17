Disinfestazione a Reggio Calabria: al via il calendario 2026 quartiere per quartiere | INFO UTILI

Il Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria informa i cittadini del calendario relativo al servizio di disinfestazione che partirà nei prossimi giorni. Di seguito pubblichiamo l’elenco dei quartieri interessati con relative date e orari di inizio:
- Pineta Zerbi – Eremo – Tremulini: 19 aprile 2026, ore 22:00;
- Centro storico: 20 aprile 2026, ore 22:00;
- Santa Caterina – San Brunello – Vito: 21 aprile 2026, ore 22:00;
- Trabocchetto – Condera – Spirito Santo: 22 aprile 2026, ore 22:00;
- Ferrovieri – Stadio – Gebbione: 23 aprile 2026, ore 22:00;
- Sbarre: 24 aprile, ore 22:00;
- San Giorgio – Modena – San Sperato: 26 aprile, ore 22:00;
- Catona – Salice – Rosalì – Villa S. Giuseppe – Arghillà: 27 aprile 2026, ore 22:00;
- Gallico – Sambatello: 28 aprile 2026, ore 22:00;
- Archi: 29 aprile 2026, ore 22:00;
- Orti – Podargoni: 30 aprile 2026, ore 22:00;
- Cannavò – Mosorrofa – Cataforio: 1 maggio, ore 22:00;
- Ravagnese: 3 maggio 2026, ore 22:00;
- Gallina: 7 maggio 2026, ore 22:00;
- Pellaro: 8 maggio 2026, ore 22:00.