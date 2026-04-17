Disinfestazione a Reggio Calabria: al via il calendario 2026 quartiere per quartiere | INFO UTILI

Al via il servizio del Settore Ambiente: interventi serali dal 19 aprile all’8 maggio in tutte le zone della città

Disinfestazione
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Il Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria informa i cittadini del calendario relativo al servizio di disinfestazione che partirà nei prossimi giorni. Di seguito pubblichiamo l’elenco dei quartieri interessati con relative date e orari di inizio:

  • Pineta ZerbiEremoTremulini: 19 aprile 2026, ore 22:00;
  • Centro storico: 20 aprile 2026, ore 22:00;
  • Santa CaterinaSan BrunelloVito: 21 aprile 2026, ore 22:00;
  • TrabocchettoConderaSpirito Santo: 22 aprile 2026, ore 22:00;
  • FerrovieriStadioGebbione: 23 aprile 2026, ore 22:00;
  • Sbarre: 24 aprile, ore 22:00;
  • San GiorgioModenaSan Sperato: 26 aprile, ore 22:00;
  • CatonaSaliceRosalìVilla S. GiuseppeArghillà: 27 aprile 2026, ore 22:00;
  • GallicoSambatello: 28 aprile 2026, ore 22:00;
  • Archi: 29 aprile 2026, ore 22:00;
  • OrtiPodargoni: 30 aprile 2026, ore 22:00;
  • CannavòMosorrofaCataforio: 1 maggio, ore 22:00;
  • Ravagnese: 3 maggio 2026, ore 22:00;
  • Gallina: 7 maggio 2026, ore 22:00;
  • Pellaro: 8 maggio 2026, ore 22:00.

Calendario 2026 del servizio di disinfestazione

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