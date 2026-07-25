Reggio Calabria, i “Primi Respiri” sott’acqua: giovani alla scoperta degli sport subacquei | FOTO e INTERVISTA

Nella giornata di ieri, la Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria, attraverso il proprio Gruppo Sport Subacquei, ha organizzato il primo Open Day degli Sport Subacquei. A partire da oggi, sabato 25 luglio e nella giornata di domani, domenica 26 luglio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, si terranno le giornate dedicate alla pratica delle attività in mare, i “Primi Respiri – Battesimo del Mare”, un’esperienza pensata per chi ha sempre desiderato provare l’emozione di respirare sott’acqua.

Le attività sono rivolte a ragazzi dai 10 anni d’età fino agli adulti che vogliono provare l’ebrezza della loro prima immersione in sicurezza, accompagnati in teoria e pratica da istruttori qualificati del Gruppo Sport Subacquei della Lega Navale Italiana. Durante le due mattinate sarà inoltre possibile conoscere da vicino il mondo della subacquea, confrontarsi con gli istruttori e vivere un’esperienza a 360 gradi dedicata al mare.