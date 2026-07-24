Reggio Calabria, la tavola rotonda sulla “Valorizzazione della risorsa mare” apre l’Open Day degli Sport Subacquei | FOTO e INTERVISTE

La Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria, attraverso il proprio Gruppo Sport Subacquei, ha organizzato il primo Open Day degli Sport Subacquei. L’iniziativa è aperta questa sera presso la Base Nautica della Lega Navale Italiana di Reggio Calabria, ospitata dallo Sporting Stelle del Sud, in Contrada Armacà. Si tratta della prima edizione di un evento che mette al centro il rapporto tra la comunità e il mare, considerato non soltanto come luogo di sport e attività ricreative, ma anche come patrimonio da conoscere, rispettare e proteggere.

“Conoscere il mare significa proteggerlo”

Lo slogan scelto per la prima edizione dell’Open Day sintetizza il messaggio principale dell’intera manifestazione: “Conoscere il mare significa proteggerlo”. La frase richiama il valore della conoscenza come primo strumento di tutela. Avvicinarsi al mare, comprenderne le caratteristiche e imparare a frequentarlo in modo sicuro e responsabile significa anche sviluppare una maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente. La protezione del mare, secondo lo spirito dell’iniziativa, passa quindi dalla formazione e dalla sensibilizzazione. La subacquea diventa uno dei possibili strumenti attraverso cui osservare e conoscere più da vicino una risorsa che costituisce una delle principali ricchezze del territorio. Lo slogan lega inoltre in modo diretto la pratica degli sport subacquei alla responsabilità individuale e collettiva. Conoscere il mare non significa soltanto utilizzarlo per finalità sportive o turistiche, ma comprenderne il valore e contribuire alla sua salvaguardia.

La tavola rotonda sulla nuova Legge 7 maggio 2026, n. 70

L’Open Day è stato inaugurato con una Tavola Rotonda dedicata alla nuova Legge 7 maggio 2026, n. 70 – “Valorizzazione della risorsa mare”. L’incontro ha rappresentato il momento istituzionale e di approfondimento della manifestazione. Al centro del confronto sono stati posti il futuro del mare, le opportunità di sviluppo del territorio e le nuove prospettive legate al turismo subacqueo. La scelta di aprire l’evento con una tavola rotonda dedicata alla nuova legge conferma la volontà di affiancare alle attività sportive una riflessione più ampia sul ruolo della risorsa marina.

Istituzioni, esperti e associazioni a confronto

Alla tavola rotonda hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore, esponenti del mondo scientifico e associazioni impegnate nella tutela dell’ambiente marino. La presenza di soggetti provenienti da ambiti differenti ha consentito di affrontare il tema del mare da più punti di vista. L’incontro ha offerto uno spazio di confronto tra competenze istituzionali, scientifiche, sportive e associative, tutte coinvolte nella riflessione sulla valorizzazione della risorsa marina. La partecipazione degli esperti del settore ha permesso di collegare il dibattito alle attività subacquee e alle opportunità che possono derivare da una maggiore conoscenza e organizzazione di questo ambito.

Turismo subacqueo e sviluppo del territorio

Tra i temi affrontati durante la tavola rotonda figurano le nuove prospettive del turismo subacqueo, considerate nel quadro più generale dello sviluppo del territorio. La subacquea può infatti rappresentare un punto di incontro tra sport, ambiente e valorizzazione delle risorse locali. L’iniziativa della Lega Navale Italiana pone l’attenzione proprio sulla necessità di costruire un rapporto equilibrato tra fruizione del mare e protezione dell’ecosistema. Nel corso dell’incontro si è discusso anche delle opportunità di sviluppo connesse al patrimonio marino.

Le interviste dei protagonisti dell’evento

Domani e domenica i Battesimi del Mare

Le giornate di sabato 25 e domenica 26 luglio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, saranno invece interamente dedicate alle attività pratiche in mare. Protagonisti del weekend saranno i “Primi Respiri – Battesimo del Mare”, un’esperienza pensata per chi ha sempre desiderato provare l’emozione di respirare sott’acqua. Dopo un breve briefing introduttivo, adulti e ragazzi a partire dai 10 anni di età potranno effettuare la loro prima immersione in totale sicurezza, accompagnati dagli istruttori qualificati del Gruppo Sport Subacquei della Lega Navale Italiana. Durante le due mattinate sarà inoltre possibile conoscere da vicino il mondo della subacquea, confrontarsi con gli istruttori e vivere un’esperienza a 360 gradi dedicata al mare.

MARES, partner tecnico dell’evento e marchio di riferimento internazionale nel settore della subacquea, sarà presente con un proprio stand espositivo, dove presenterà le più recenti innovazioni tecnologiche dedicate alle immersioni. I subacquei già brevettati avranno l’opportunità di provare in acqua alcune delle attrezzature più all’avanguardia della gamma MARES, mentre tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dei “Battesimi del Mare” saranno messe gratuitamente a disposizione dell’organizzazione, consentendo ai partecipanti di vivere la loro prima esperienza subacquea utilizzando materiali di ultima generazione.

I “Battesimi del Mare” sono aperti a tutti, adulti e ragazzi a partire dai 10 anni di età, fino ad esaurimento dei posti disponibili. È richiesta la prenotazione. La Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa tre giorni di divulgazione, formazione ed esperienze, pensata per far conoscere il mare da una prospettiva nuova e trasmettere il valore della sua tutela.