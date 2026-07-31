Reggio Calabria, Giuseppe Eraclini eletto presidente della 5ª Commissione Consiliare: di cosa si occuperà

Dopo l’ottimo risultato elettorale raggiunto, con un posto in Consiglio Comunale conquistato con un plebiscito di preferenze, Giuseppe Eraclini ha ottenuto un altro importante risultato. Figura storica della politica reggina, per anni impegnato per il quartiere Sbarre in qualità di presidente di Circoscrizione, Giuseppe Eraclini è stato nominato quest’oggi presidente della 5ª Commissione Consiliare che si occuperà di:
- Politiche sociali e della salute
- Sanità
- Politiche abitative
- Patrimonio edilizio
- Edilizia privata
Con un focus speciale sulla sanità, Eraclini potrà dar seguito al progetto di realizzazione del Pronto Soccorso dell’ospedale Morelli di cui aveva parlato ai microfoni di StrettoWeb, oltre al recupero dei manufatti abbandonati da 30 anni, all’entrata e di fronte al nosocomio, da utilizzare come alloggi da affidare alle famiglie dei malati oncologici, in forma del tutto gratuita.