Reggio Calabria, Ecolandia e Progetto F.A.T.A. convocano una conferenza stampa dopo il furto subito | INFO

L’incontro, promosso a seguito del grave furto subito dall’impresa impegnata nella realizzazione della Comunità Energetica Rinnovabile FATA Arghillà, sarà l’occasione per richiamare l’attenzione sul danno arrecato all’intera comunità

CER Fata Arghillà

Il Consorzio Ecolandia, insieme ai partner del progetto F.A.T.A. – Fuoco, Acqua, Terra, Aria… Comunità, convoca una conferenza stampa per lunedì 3 agosto 2026, alle ore 10.30, presso la piazzetta del Polo sanitario di prossimità di Arghillà. L’incontro, promosso a seguito del grave furto subito dall’impresa impegnata nella realizzazione della Comunità Energetica Rinnovabile FATA Arghillà, sarà l’occasione per richiamare l’attenzione sul danno arrecato all’intera comunità e sulla necessità di sostenere e tutelare i percorsi di rigenerazione avviati nel quartiere.

Saranno presenti le organizzazioni del partenariato: Consorzio Ecolandia, ACE Medicina Solidale, Azimut APS, Associazione Fare Eco, Coordinamento di quartiere di Arghillà e CSI Reggio Calabria. Sono invitati a partecipare gli organi di informazione, le istituzioni, le associazioni e la comunità di Arghillà.

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