Reggio Calabria, Ecolandia e Progetto F.A.T.A. convocano una conferenza stampa dopo il furto subito | INFO

Il Consorzio Ecolandia, insieme ai partner del progetto F.A.T.A. – Fuoco, Acqua, Terra, Aria… Comunità, convoca una conferenza stampa per lunedì 3 agosto 2026, alle ore 10.30, presso la piazzetta del Polo sanitario di prossimità di Arghillà. L’incontro, promosso a seguito del grave furto subito dall’impresa impegnata nella realizzazione della Comunità Energetica Rinnovabile FATA Arghillà, sarà l’occasione per richiamare l’attenzione sul danno arrecato all’intera comunità e sulla necessità di sostenere e tutelare i percorsi di rigenerazione avviati nel quartiere.

Saranno presenti le organizzazioni del partenariato: Consorzio Ecolandia, ACE Medicina Solidale, Azimut APS, Associazione Fare Eco, Coordinamento di quartiere di Arghillà e CSI Reggio Calabria. Sono invitati a partecipare gli organi di informazione, le istituzioni, le associazioni e la comunità di Arghillà.