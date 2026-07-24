Reggio Calabria, il consigliere Colella: “puntiamo alla Bandiera Blu e investiremo sui depuratori” | INTERVISTA

“L’amministrazione comunale di Reggio Calabria intende investire sulla valorizzazione della risorsa mare, intervenendo sui depuratori, puntando alla Bandiera Blu e lavorando per attrezzare il porto e rafforzare l’economia collegata alla costa”. È quanto annunciato dal consigliere comunale Fabio Colella a margine della tavola rotonda dedicata alla nuova Legge 7 maggio 2026, n. 70 – “Valorizzazione della risorsa mare”.

Nel suo intervento, Colella ha richiamato il potenziale rappresentato dai 35 chilometri di costa e dalla posizione dello Stretto, indicato “come un crocevia fondamentale. Una prospettiva che mette insieme qualità ambientale, infrastrutture portuali, depurazione e sviluppo economico, individuando nel mare uno degli elementi centrali per il futuro del territorio”.