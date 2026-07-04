Reggio Calabria, chi subentra in Consiglio Comunale dopo le nomine degli Assessori nella nuova Giunta: ufficiali le 5 surroghe | NOMI

Si è ufficialmente delineata la nuova squadra di Governo della città. Oggi Francesco Cannizzaro ha presentato la nuova Giunta del Comune di Reggio Calabria. Figure esterne, di assoluta qualità, e figure di espressione politica, in alcuni casi Consiglieri eletti che ora entreranno a far parte dell’esecutivo guidato dal neo primo cittadino. Proprio per questo motivo, sono anche definite le surroghe, con i primi tra i non eletti di alcuni partiti che entreranno in Consiglio Comunale. Tra i consiglieri passati in Giunta ci sono Filomena Iatì (Reggio Futura), Antonino Maiolino (Forza Italia), Massimo Ripepi (Alternativa Popolare), Antonino Caridi (Lega) e Demetrio Marino (Fratelli d’Italia).

A prendere il loro posto saranno Daniele Romeo (primo dei non eletti di Reggio Futura), Nino Zimbalatti (sesto nelle liste di Forza Italia, primo dei non eletti tra i forzisti), Emiliano Imbalzano (primo dei non eletti di Alternativa Popolare) Vanessa Colica (prima dei non eletti della Lega) e Ramona Calafiore (quinta della lista di Fratelli d’Italia e prima dei non eletti).