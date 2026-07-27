Reggina, terza ufficialità di giornata: ancora un Under

Terza ufficialità in poche ore per la Reggina. Come già scritto più volte, l’avvio del raduno sarebbe coinciso con la raffica di annunci di una società che già da settimane sta lavorando sotto traccia. Dopo Abonckelet e l’Under De Mori, annunciato un altro giovane: Filippo Toscano. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Toscano, proveniente dal Genoa CFC” si legge nella nota del club.

“Per il terzino sinistro classe 2008, nativo di Genova, due stagioni da titolare prima nell’Under 17 e poi nell’Under 18 del Grifone, per un totale di cinquantotto presenze, cinque reti e due assist vincenti. Per quanto concerne la scorsa stagione, da segnalare anche due presenze nella Viareggio Cup. A Filippo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.