Reggina, c’è anche il primo Under: ufficiale De Mori

Dopo le ufficialità del weekend, e dopo il primo calciatore ufficializzato, Abonckelet, la Reggina annuncia anche il primo Under. Si tratta di Edoardo De Mori, giovane terzino proveniente in prestito dal Novara. Porta e corsie laterale sono quelle in cui la società punta per schierare gli Under, mantenendo i ruoli più delicati per gli Over. De Mori, insieme ad altri già pronti e che saranno ufficializzati a breve (il portiere Piras, poi Baggi, Runza e Palmieri, tra gli altri), ha già esperienze in Serie D.

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo De Mori, proveniente dal Novara FC” si legge nella nota del club. “Dopo gli inizi nelle giovanili del Torino, il terzino destro classe 2007, nativo di Biella, è stato ingaggiato dal Novara, debuttando in serie C con gli azzurri nella stagione 2023/2024. Successivamente, le esperienze nelle fila di Cairese, Bari Primavera e Fasano (con quest’ultimo club, nella passata stagione, ha totalizzato ventisei presenze e messo a segno tre reti). Ad Edoardo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.