Reggina, maxi budget per una vera corazzata: nel mirino un bomber brasiliano dalla Serie C

In attesa della conferenza stampa di lunedì, nella quale Claudio Lotito arriverà per la prima volta in città e presenterà il nuovo progetto della Reggina, la società si sta muovendo per costruire una corazzata. Precisiamo: una vera corazzata, non come quelle squadre barzelletta che la vecchia proprietà spacciava per top team infarciti di “lussi” per la categoria e che, puntualmente, nemmeno hanno raggiunto la prima posizione in classifica in 3 anni.

Il vento a Reggio Calabria è cambiato. La Reggina avrà a disposizione un budget fuori categoria per fare mercato e costruire una squadra che possa non solo vincere il campionato, ma che possa mantenere un core di calciatori anche in Serie C.

Calciomercato Reggina: Mateus Da Silva Castro nel mirino

Mateus Da Silva Castro è il nome caldo di questi giorni, profilo già rilanciato da Paolo Ficara nelle ultime ore, sul quale la redazione di StrettoWeb ha avuto conferme importanti. La Reggina sta trattando direttamente con il Barletta, è pronta a mettere sul piatto un ingaggio importantissimo, circa il doppio dell’ingaggio massimo offerto a un calciatore nell’era Ballarino. Giusto per dare un’idea della forza economica amaranto. Un assaggio, in questo senso, era già arrivato con i contratti offerti a DS e allenatore, cifre da Serie C.

Chi è Mateus Da Silva Castro?

Mateus Da Silva Castro è un attaccante alto quasi 2 metri, di alto livello per la Serie D, basti pensare che il Barletta lo ha blindato fino al 2028 dopo che il brasiliano ha contribuito alla promozione con 12 reti nel girone H, molto più forte e competitivo di quello della Reggina, uno dei più scarsi degli ultimi anni.

Mateus Da Silva Castro è diventato un idolo della tifoseria, tanto che il pubblico gli ha dedicato la canzone di Aristoteles come coro. Il Barletta non vorrebbe privarsene, visto l’amore della piazza e la qualità del calciatore, ma potrebbe dover trovare presto un sostituto: la Reggina insiste e, con il rispetto fra le parti, ha la forza di trasformare anche i no in sì.