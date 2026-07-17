Reggina, Lotito e Cannizzaro pronti a parlare alla città: il VIDEO emozionale del Sindaco per la “prima conferenza della nuova era amaranto”

Il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro parlerà a città e tifoseria insieme a Claudio Lotito, colui che col suo gruppo ha acquisito la Reggina qualche settimana fa

ciccio cozza dea athena al granillo e tifosi reggina

Questa mattina un annuncio flash, mentre sorseggiava il terzo caffè della giornata. Una breve storia Instagram per invitare tutti alla conferenza stampa di lunedì. Ora, nel tardo pomeriggio, una via più emozionale, decisamente emozionale, per annunciare quella che ha definito la “prima conferenza stampa della nuova era amaranto”. Il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, lunedì 20 luglio alle ore 19, allo stadio Granillo, parlerà a città e tifoseria insieme a Claudio Lotito, colui che col suo gruppo ha acquisito la Reggina qualche settimana fa.

L’attesa conferenza è finalmente arrivata: sarà aperta a tutti e l’ingresso sarà in Tribuna Ovest. Questo il video scelto da Cannizzaro: l’inno ufficiale “Vai Reggina” in sottofondo e alcune tra le immagini più belle della storia amaranto.

Lotito e Cannizzaro in conferenza stampa: il video del Sindaco sull'evento di lunedì
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