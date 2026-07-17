Reggina, Lotito arriva in città: ufficiali data, ora e luogo della conferenza stampa. L’annuncio di Cannizzaro | VIDEO

Claudio Lotito arriva a Reggio Calabria. Fissate giorno, orario e luogo della conferenza che il nuovo patron della Reggina terrà insieme a Francesco Cannizzaro. E’ stato proprio il Sindaco ad annunciare il tutto sui social: “vi invito tutti lunedì 20 alle ore 19 presso lo Stadio Granillo perché assieme a Claudio Lotito presenteremo la nuova era della Reggina” ha detto il primo cittadino. Termina dunque l’attesa: Lotito presenterà a città e tifoseria il progetto attorno alla società amaranto. L’appuntamento è per lunedì 20 alle ore 19 al Granillo.

Questo il video-annuncio: