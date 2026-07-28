Reggina, ecco il terzo colpaccio: ufficiale Giuliano Alma

Quarto giorno di ufficialità consecutivo in casa Reggina. E il primo di oggi rappresenta il terzo colpaccio: dopo Abonckelet e Guida (oltre ai due Under De Mori e Toscano), ecco l’annuncio di Giuliano Alma, reduce dalle promozioni con Siracusa e Barletta (qualche anno prima aveva raggiunto la C anche con la Turris). Circa 300 presenze tra Serie D e C, vanta quasi 80 reti in carriera pur giocando da esterno offensivo o seconda punta.

Questa la nota ufficiale: “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuliano Vincenzo Alma. Il classe 1993 nativo di Niscemi è reduce dall’esperienza di Barletta, laddove da gennaio in poi ha contribuito alla clamorosa rimonta in classifica dei biancorossi, promossi in Serie C a fine stagione. Nel proprio palmares, vanta la vittoria del campionato di serie D anche nelle fila di Siracusa (2024/2025) e Turris (2019/2020). Circa trecento presenze tra serie D e serie C, settantasette reti realizzate e tre promozioni: un biglietto da visita eloquente per un autentico jolly d’attacco, che può essere impiegato sia come ala che come esterno offensivo. A Giuliano un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.