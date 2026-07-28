La Reggina non si ferma più, secondo super colpo dopo Alma: ufficiale anche Rotulo

Ottava ufficialità in quattro giorni, sesta tra i calciatori, seconda di giornata e quarto colpaccio. Poco fa Giuliano Alma, ora Riccardo Rotulo. La Reggina non si ferma più e in pochi giorni silenzia, letteralmente, tutti quei pazzi che avevano avuto il coraggio di criticare questo inizio di gestione Lotito. Come scriviamo su StrettoWeb da settimane, però, l’avvio del raduno avrebbe rappresentato anche l’avvio ufficiale sul fronte degli annunci. E così, un colpo dietro l’altro, senza tentennamenti, senza problemi familiari, senza volontà di stare vicini alle mogli, senza assurdi alibi, la società annuncia un giocatore dietro l’altro. E uno più forte dell’altro.

Questa l’ufficialità di Rotulo: arriva dalla Nissa. Centrocampista offensivo col vizio del gol. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Rotulo. Il centrocampista offensivo classe 1999, nativo di Agrigento, nella precedente stagione si è segnalato come uno degli elementi più validi di tutto il girone I di serie D, come testimoniano i cinque gol e gli otto assist vincenti messi a referto con la Nissa. In carriera ha vestito anche le maglie di Akragas, Sanremese, Vado, Brindisi, Sancataldese e Licata, per un totale di circa duecentocinquanta presenze, impreziosite da trentacinque reti. A Riccardo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.