Reggina, è fatta per il primo attaccante: Michele Guida verso l’amaranto

Michele Guida viaggia a grandi passi verso l’essere considerato il primo acquisto dell’era Lotito alla Reggina. Se non sarà così è solo perché, con la conferenza di domani e il ritiro imminente, è probabile che arrivino diversi calciatori a distanza ravvicinata, nei prossimi giorni. Tuttavia, poco cambia, non è una corsa a chi arriva prima, ma a chi arriva. E Michele Guida può essere considerato un colpo di livello. Protagonista della promozione del Savoia nella scorsa stagione, con 9 gol e 5 assist, è un attaccante abbastanza versatile. Può giocare da centravanti, da esterno, da seconda punta e da trequartista. Classe ’98, alto 165 centimetri, nonostante l’altezza e il ruolo ha un buon fiuto del gol. Il neo allenatore Marchionni lo conosce bene, avendolo allenato a Ravenna: lì 4 reti e 6 assist da seconda punta nel 3-5-2, mentre a Savoia è stato utilizzato da esterno. Da segnalare la stagione al Vastogirardi, in Serie D: 19 reti in 33 presenze nel 2020-2021.

Nel titolo, non per niente abbiamo scritto che è fatta per il primo attaccante. Perché ovviamente non sarà l’unico. Di Da Silva Castro abbiamo già scritto ieri. La Reggina lo vuole, sta già trattando col Barletta, anche con un’offerta importante al calciatore, ma il club pugliese ha provato a blindarlo con una nota ufficiale. I profili, lo ribadiamo per l’ennesima volta, sono quelli, quelli di una squadra che vuole vincere il campionato di Serie D senza problemi. La Reggina dovrà rivoluzionare la squadra, a partire dall’attacco. Le conferme saranno poche e il reparto avanzato è sempre stato un punto debole di questi tre anni di Ballarino.