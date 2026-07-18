La Reggina lo corteggia, il Barletta lo blinda. O almeno ci prova. Le ultime sulla trattativa con Da Silva

Il Barletta blinda Mateus Da Silva Castro. O almeno ci prova. Con una nota ufficiale, il club ha dichiarato quanto segue: “La SS Barletta 1922 ribadisce con fermezza che Mateus Da Silva resterà un tesserato biancorosso ed è considerato incedibile dalla proprietà e dalla dirigenza. Il legame tra club e calciatore, consolidato da un contratto che lega le parti fino al 2028, testimonia la coesione e l’unità d’intenti in vista della stagione 2026/2027 in Serie C. Mateus rappresenta un punto di riferimento della squadra, come dimostrato dai risultati raggiunti nello scorso campionato. Pertanto, nessuna delle proposte pervenute verrà presa in considerazione dalla SS Barletta 1922”.

Ci sta, è il gioco delle parti. Sono le trattative. E’ il calciomercato. Il Barletta ha tutte le intenzioni di trattenere l’idolo di casa, giocatore amatissimo dalla piazza, autore di 12 reti e protagonista della promozione dei pugliesi dal girone H di Serie D al girone C di Serie C. Che la Reggina ci stia provando, però, è altrettanto vero, come scritto questa mattina su StrettoWeb. Ci sta provando e, nonostante il rinnovo dell’attaccante coi pugliesi, gli ha anche proposto un’offerta importante, il doppio di un ingaggio massimo proposto da Ballarino, cifre che già hanno convinto Romairone (DS) e Marchionni (allenatore), cifre – difatti – fuori categoria.

Come scritto nell’articolo di oggi, la Reggina sta trattando direttamente col Barletta, per provare a convincere anche la società proprietaria del cartellino. Non è detto che l’affare vada in porto, a maggior ragione dopo questa blindatura pubblica, ma va ribadito che la Reggina sta tentando e trattando e che i profili seguiti vanno esattamente nella direzione di Da Silva Castro, attaccante alto 2 metri e possente ma anche forte tecnicamente, a dispetto del fisico, non per niente dispensatore di tanti assist. Amatissimo dalla tifoseria, ribadiamo, il fatto che il Barletta lo voglia blindare anche in Serie C fa capire l’intenzione di andare a pescare – da parte della Reggina – gente di categoria superiore.