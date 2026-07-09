Reggina, formalizzata l’iscrizione al campionato di Serie D: le vedove di Ballarino possono tranquillizzarsi

Non c’era nemmeno bisogno di confermarlo, almeno per chi non ha passato gli ultimi giorni a stracciarsi le vesti e mettere zizzania sull’eventualità che la Reggina si iscrivesse al prossimo campionato di Serie D. Volevate l’ufficialità? Non dormitava le notte? Eccola. La Reggina giocherà, regolarmente, il prossimo campionato di Serie D 2026-2027, nella speranza che sia anche l’ultimo. La conferma è arrivata in anticipo sulla chiusura dei termini dell’iscrizione, con la presentazione della regolare domanda. Tutto normale, logico, sicuramente banale.

Per chiunque, questa volta davvero per chiunque, perchè pensare che Lotito (un imprenditore che fa la Serie A!) possa spendere 1.5 milioni per acquisire la Reggina e non iscrivere la squadra, va oltre il livello dell’allocco medio. Le vedove di Ballarino possono, adesso, stare tranquille per qualche giorno, passarsi qualche giornata al mare e fare pace con la fine della peggiore epoca politica e sportiva che Reggio Calabria abbia mai attraversato, fortunatamente, conclusa.

Ora presente e futuro, a forti tinte amaranto. Quattro nuove figure in società, nei prossimi giorni la nuova proprietà sarà a Reggio Calabria per avviare il lavoro operativo e presentare l’assetto tecnico. Si comincia a fare sul serio nella costruzione di una corazzata per la categoria.

La nota della Reggina

Nella nota del club amaranto si legge: “la nuova proprietà comunica di aver perfezionato l’acquisizione dell’intero pacchetto di quote della AS Reggina 1914 SSD A R.L. e di aver contestualmente completato tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie D.

Si apre oggi una nuova fase fondata su solidità e programmazione. Nei prossimi giorni la proprietà sarà a Reggio Calabria per avviare il lavoro operativo e presentare l’assetto tecnico e organizzativo della società.

La soddisfazione per il traguardo raggiunto si accompagna alla piena consapevolezza della responsabilità assunta nei confronti della città e del club amaranto. Da oggi si lavora con determinazione e spirito di servizio per costruire un futuro all’altezza delle ambizioni del club.

La proprietà intende ringraziare il Sindaco e tutte le Istituzioni cittadine e i professionisti che hanno instancabilmente lavorato in questa delicata fase“.