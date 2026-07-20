Ondata di calore a Reggio Calabria: allerta rossa il 21 e 22 luglio. I consigli delle autorità

Una nuova ondata di calore interesserà la città di Reggio Calabria nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 luglio. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, per entrambe le giornate è previsto un livello di allerta rosso, corrispondente al massimo grado di rischio per la salute della popolazione. Le condizioni meteorologiche previste potrebbero avere conseguenze negative non soltanto sulle persone più fragili, ma anche su soggetti sani e attivi, soprattutto in caso di esposizione prolungata alle alte temperature. La cittadinanza è quindi invitata ad adottare comportamenti prudenti e a seguire le indicazioni fornite dagli organismi competenti.

Temperature previste a Reggio Calabria il 21 e 22 luglio

Nella giornata del 21 luglio la temperatura massima prevista a Reggio Calabria sarà di circa 32 gradi Celsius, mentre il 22 luglio il termometro potrebbe raggiungere i 34 gradi. L’elevato livello di allerta tiene conto non soltanto delle temperature registrate, ma anche della durata del fenomeno, del tasso di umidità e delle condizioni climatiche complessive. Il livello rosso indica infatti una situazione di emergenza caldo che può rappresentare un rischio per tutta la popolazione. Una particolare attenzione deve essere riservata agli anziani, ai bambini, alle persone con patologie croniche, a chi assume determinati farmaci e a coloro che lavorano o svolgono attività fisica all’aperto.

Come proteggersi durante l’ondata di calore

Durante le ore più calde della giornata, generalmente comprese tra la tarda mattinata e il pomeriggio, è consigliabile evitare di uscire e limitare gli spostamenti non indispensabili. È inoltre importante restare in ambienti freschi e ventilati, proteggendo le abitazioni dall’ingresso diretto dei raggi solari. Per ridurre i rischi legati alle alte temperature, è necessario bere acqua regolarmente, senza attendere di avvertire lo stimolo della sete, e seguire un’alimentazione leggera, ricca di frutta e verdura. È preferibile indossare abiti comodi, chiari e realizzati con tessuti traspiranti, evitando capi pesanti o troppo aderenti. L’esercizio fisico e le attività particolarmente impegnative devono essere evitati nelle ore più calde. Chi è costretto a lavorare all’esterno dovrebbe effettuare pause frequenti, cercare zone ombreggiate e mantenersi adeguatamente idratato.

Le raccomandazioni del Ministero della Salute

Il bollettino nazionale sulle ondate di calore è consultabile sul sito ufficiale del Ministero della Salute. Il portale raccoglie informazioni aggiornate sui livelli di rischio previsti nelle principali città italiane e sulle misure da adottare per prevenire malori e problemi di salute. Ulteriori indicazioni sono disponibili nella sezione dedicata ai dieci consigli utili contro il caldo, dove vengono illustrate le principali buone pratiche raccomandate dai protocolli di prevenzione e dalla Protezione Civile. È inoltre importante prestare attenzione alle persone sole o in condizioni di fragilità, verificando che abbiano acqua a disposizione, che gli ambienti in cui vivono siano sufficientemente freschi e che non manifestino sintomi come debolezza, vertigini, nausea, mal di testa o stato confusionale.

Numeri di emergenza attivi a Reggio Calabria

In presenza di malori, situazioni di pericolo o necessità urgenti, è possibile contattare il Numero unico di emergenza 112, operativo 24 ore su 24. Resta attiva anche la Sala Operativa del Comando di Polizia Locale di Reggio Calabria, raggiungibile al numero 0965 53004. L’invito rivolto alla popolazione è quello di non sottovalutare gli effetti dell’allerta rossa per il caldo e di adottare tutte le precauzioni necessarie, limitando l’esposizione alle temperature elevate e prestando particolare attenzione alle persone maggiormente vulnerabili.