Novità a Reggio Calabria: ecco la Polizia Locale con le pattuglie in e-bike, cosa controllerà. L’annuncio di Cannizzaro | VIDEO

“Da oggi, su Lungomare e Corso, sarà attivo il servizio di controllo della Polizia Locale con pattuglie in e-bike. Un presidio dedicato alla sicurezza e al rispetto delle regole, con particolare attenzione all’uso improprio di monopattini e biciclette elettriche, in risposta alle numerose segnalazioni e richieste pervenute al Comune da cittadini ed esercenti”. Ad annunciarlo, sui social, è il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che lancia la novità prevista da oggi: pattuglie della Polizia Locale in e-bike in pieno centro, tra Corso e Via Marina, per garantire il rispetto delle regole, soprattutto per quanto riguarda monopattini e biciclette elettriche.

Questo il video pubblicato da Cannizzaro.