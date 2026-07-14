‘Ndrangheta, Balboni: “79 arresti a Reggio Calabria, colpo durissimo alla criminalità organizzata”

“Con i 79 arresti di oggi, lo Stato infligge un altro durissimo colpo alla criminalità organizzata. Oltre 500 agenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri hanno concluso un’operazione straordinaria, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, contro le cosche della ‘Ndrangheta dei Tegano, De Stefano e Condello. La bussola del Governo Meloni punta alla lotta senza quartiere alla mafia, grazie al coraggio e alla professionalità delle Forze dell’Ordine che ogni giorno garantiscono risultati storici contro le cosche“. Lo dichiara il sottosegretario alla Giustizia, senatore e responsabile del Dipartimento legalità e sicurezza di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni.