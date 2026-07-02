Mondiali 2026, monta la protesta USA contro Messi “favorito” dagli arbitri: le immagini lo inchiodano

Gli Stati Uniti non sono mai stati così appassionati al calcio maschile come in questo momento. Il Mondiale di casa e le prestazione degli stars and stripes stanno gasando, non poco, il pubblico americano. Trump si è augurato che possano “andare fino in fondo” e, insidie di tabellone a parte, gli USA sognano in grande. E iniziano pure ad arrabbiarsi. L’espulsione di Folarin Balogun nella sfida contro la Bosnia ha, infatti, fatto storcere parecchio il naso.

Eppure il rosso è sacrosanto: piede a martello sul polpaccio dell’avversario Muharemovic. I tifosi americani, infatti, non discutono su questo, ma sulla disparità di trattamento con Lionel Messi. Anche “La Pulce”, infatti, aveva commesso lo stesso fallo in Argentina-Algeria, ma era stato graziato dagli arbitri. Per Balogun, invece, è arrivata la revisione al Var e anche il cartellino rosso. Una differenza di giudizio che lascia gli USA senza uno dei suoi calciatori più decisivi mentre Messi continua a segnare e decidere per la sua Argentina.