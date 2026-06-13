Mondiali 2026, poker USA all’esordio. Il retroscena sulla telefonata Trump-Pochettino: la previsione del presidente

Il presidente americano Donald Trump era assente allo stadio di Los Angeles, per la gara d’esordio ai Mondiali 2026 degli Stati Uniti contro il Paraguay, ma la Nazionale ha regalato comunque spettacolo. Esordio perfetto per gli americani che hanno liquidato per 4-1 il Paraguay davanti al pubblico di casa con gol di Bobadilla, Balogun (doppietta) e Reyna (di Magallanes Prado la rete ospite). Il presidente USA ha telefonato al CT Mauricio Pochettino prima dell’esordio pronosticando la possibilità che la nazionale possa arrivare in fondo.

“Beh, devo solo dire che sei una persona fantastica, un allenatore fantastico, e che per te contano solo i risultati e i successi, e so quanto siano bravi i giocatori“, ha detto Trump al commissario tecnico argentino. “Penso che tu abbia ottime possibilità di arrivare fino in fondo. Voglio solo augurarti tanta fortuna“, ha detto Trump.