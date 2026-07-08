Milia presidente del Consiglio Comunale, Russo: “giusto riconoscimento a competenza, impegno e senso delle istituzioni”

“Esprimo grande soddisfazione per l’elezione di Federico Milia alla Presidenza del Consiglio comunale della Città di Reggio Calabria. La sua nomina rappresenta il giusto riconoscimento del valore di una giovane classe dirigente che, con competenza, impegno e profondo senso delle istituzioni, è oggi protagonista della vita politica del nostro territorio. Questo prestigioso incarico assume anche un importante valore simbolico: offre maggiore visibilità e rappresentanza alle nuove generazioni impegnate in politica, dimostrando come il merito, la preparazione e la dedizione possano tradursi nell’assunzione di ruoli di grande responsabilità. È un segnale positivo per tanti giovani che scelgono di mettersi al servizio delle proprie comunità con passione e serietà“. È quanto dichiarato da Cristofaro Russo, Commissario provinciale della Lega Giovani di Cosenza.

“A Federico, amico di lunga data, rivolgo le mie più sincere congratulazioni e l’augurio di svolgere questo autorevole incarico con equilibrio, imparzialità e spirito di servizio, operando sempre nell’interesse esclusivo della città e dei cittadini.

Rivolgo, inoltre, un augurio di buon lavoro a tutti i componenti del Consiglio comunale, con l’auspicio che questa nuova fase amministrativa sia caratterizzata da responsabilità, dialogo e scelte coraggiose, capaci di costruire un futuro di crescita e sviluppo per Reggio Calabria“, conclude Russo.