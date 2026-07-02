Messina, ufficiale la convocazione del primo Consiglio comunale post elezioni: i punti all’ordine del giorno

È ufficiale la convocazione del primo Consiglio comunale di Messina post elezioni. La seduta è fissata per domenica 5 luglio 2026 alle ore 11, come indicato nell’avviso relativo ai lavori dell’Aula. Si tratta del primo appuntamento istituzionale dopo il voto e rappresenta il passaggio formale di avvio della nuova consiliatura. La riunione del Consiglio comunale di Messina segnerà infatti l’insediamento dell’organo consiliare e l’avvio delle procedure previste per la piena operatività dell’Aula. La notizia conferma quanto era stato anticipato in mattinata: lo spostamento della seduta è avvenuto in concomitanza con i funerali della giovane Giulia, che saranno celebrati sabato alle 16.30 nel Duomo di Messina, nel cuore della città dello Stretto.

Lo spostamento della seduta per i funerali di Giulia al Duomo

La convocazione per domenica 5 luglio alle 11 arriva dopo lo spostamento del primo Consiglio comunale, inizialmente atteso nella giornata di sabato. Il rinvio è stato disposto in considerazione dei funerali di Giulia, previsti sabato pomeriggio alle 16.30 al Duomo della città dello Stretto. La coincidenza tra l’appuntamento istituzionale e il momento di lutto cittadino ha portato dunque alla scelta di separare i due eventi. Da un lato l’ultimo saluto alla giovane Giulia, dall’altro l’avvio della nuova fase amministrativa dopo le elezioni. Per Messina sarà quindi un fine settimana segnato da due momenti molto diversi ma entrambi rilevanti per la comunità: sabato il raccoglimento e il cordoglio nel Duomo, domenica l’insediamento del nuovo Consiglio comunale.

L’ordine del giorno del Consiglio comunale di Messina

La seduta di domenica 5 luglio si aprirà con l’insediamento del Consiglio comunale e il giuramento dei consiglieri eletti, primo adempimento previsto per l’avvio ufficiale dell’attività dell’Aula. All’ordine del giorno figurano anche la surroga dei consiglieri dimissionari, l’esame delle condizioni di eleggibilità, eventuali ulteriori surroghe e l’esame di possibili situazioni di incompatibilità. Si tratta di passaggi tecnici e istituzionali necessari per definire la composizione del Consiglio e verificare la piena legittimità degli eletti a svolgere il proprio mandato. La seduta proseguirà poi con alcuni momenti centrali per l’assetto dell’Aula, a partire dall’elezione del presidente del Consiglio comunale e dall’elezione del vicepresidente del Consiglio comunale. In programma anche il giuramento del sindaco, altro passaggio simbolico e istituzionale della nuova fase amministrativa.

Insediamento, presidente e vicepresidente: gli snodi della prima seduta

Il primo Consiglio comunale post elezioni non sarà una seduta ordinaria, ma un appuntamento fondamentale per la definizione degli equilibri istituzionali a Palazzo Zanca. L’insediamento del Consiglio comunale di Messina darà formalmente inizio al mandato dei consiglieri eletti e aprirà la fase di organizzazione interna dell’Aula. Particolarmente attesa sarà l’elezione del presidente del Consiglio comunale, figura chiamata a guidare i lavori consiliari e a garantire il corretto funzionamento dell’assemblea. Subito dopo, l’Aula sarà chiamata anche a eleggere il vicepresidente del Consiglio, completando così una parte essenziale della struttura istituzionale. Il calendario della seduta conferma quindi la rilevanza politica e amministrativa dell’appuntamento di domenica mattina. Dopo il voto, il Consiglio comunale entra nella fase operativa, con gli adempimenti necessari a rendere pienamente funzionante la macchina istituzionale.

Il giuramento del sindaco nella seduta di domenica

Tra i punti previsti nella convocazione compare anche il giuramento del sindaco, uno dei momenti più significativi della prima seduta consiliare. Il giuramento rappresenta un passaggio istituzionale di forte valore, perché sancisce formalmente l’avvio del mandato all’interno dell’Aula consiliare. La seduta di domenica 5 luglio, dunque, non servirà soltanto a completare gli adempimenti tecnici legati alla composizione del Consiglio, ma anche a dare piena ufficialità alla nuova stagione amministrativa della città. Con il giuramento del sindaco, l’elezione degli organi interni del Consiglio e la verifica delle condizioni degli eletti, Messina entrerà concretamente nella fase successiva alle elezioni.