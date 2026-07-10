Messina, Trischitta sulla bocciatura dell’emendamento sul Ponte sullo Stretto: “la scelta potrà essere rivalutata, oggi non ci sono elementi nuovi” | INTERVISTA

Il Consiglio comunale di Messina ha respinto l’emendamento presentato da Oteri e Centofanti della Lega per assegnare alla prima commissione la delega specifica sul Ponte sullo Stretto. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza di Sud chiama Nord e dal gruppo del Partito Democratico. La decisione assume un peso particolare per la centralità che il progetto del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria continua ad avere nel dibattito pubblico, sia sul piano cittadino sia su quello nazionale. La mancata attribuzione di una competenza specifica alla prima commissione non esclude tuttavia, secondo quanto chiarito durante la seduta dal presidente Massimiliano Minutoli, che l’argomento possa essere esaminato all’interno delle diverse commissioni consiliari.

Trischitta a StrettoWeb: “la scelta della maggioranza dell’aula va rispettata”

Sulla decisione è intervenuto anche l’avvocato Giuseppe Trischittà, già consigliere comunale, presidente della commissione Ponte sullo Stretto ed esponente di Sud chiama Nord. Ai microfoni di StrettoWeb, Trischittà ha dichiarato di accogliere con tranquillità l’esito della votazione, sottolineando la necessità di rispettare la decisione assunta dalla maggioranza del Consiglio: “credo che se ci sarà l’ok della Corte dei Conti, la scelta sarà rivalutata. A dire il vero oggi non ci sono elementi rilevanti tali da dedicare sedute ad hoc all’infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia”. “Nella scorsa legislatura abbiamo fatto un grande lavoro analizzando tutte le sfaccettature dell’opera con ospiti di primissimo piano dando spazio a tutti”, evidenzia Trischitta.