Commissioni consiliari, scontro a Messina: bocciate le proposte su Ponte sullo Stretto e Area Integrata

Dopo oltre cinque ore di seduta, un confronto particolarmente acceso e nove emendamenti presentati, il Consiglio comunale di Messina ha approvato a maggioranza la delibera sulla costituzione delle Commissioni consiliari. Il voto è arrivato al termine di una riunione complessa, caratterizzata da forti tensioni politiche, diverse sospensioni dei lavori e momenti di scontro verbale tra i consiglieri. Un passaggio amministrativo necessario per rendere pienamente operativo il lavoro dell’Aula si è trasformato in una vera e propria lotta tra le parti. In alcuni momenti il confronto è degenerato anche sul piano verbale. Tra gli episodi più discussi, il battibecco tra Gioveni e La Cava, durante il quale entrambi hanno usato il termine “minchiate“.

Bocciato l’emendamento sulla Commissione speciale per l’Area Integrata dello Stretto

Ha provocato più di un mugugno la bocciatura dell’emendamento 9, presentato dal gruppo di Marcello Scurria. La proposta prevedeva la costituzione di una Commissione speciale della durata di sei mesi per lo studio dell’Area Integrata dello Stretto. Il tema rappresenta uno dei punti più riconoscibili dell’iniziativa politica di Scurria, già ex sub commissario al Risanamento, che ne aveva fatto un cavallo di battaglia durante la campagna elettorale.

Respinta anche la proposta della Lega sul Ponte sullo Stretto

Tra gli emendamenti respinti anche quello presentato da Oteri e Centofanti della Lega, relativo all’aggiunta alla prima commissione della delega sul Ponte sullo Stretto. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza di Sud chiama Nord e dal gruppo del Pd. Il voto contrario ha segnato un altro momento politicamente significativo della seduta, considerando il peso del tema del Ponte nel dibattito cittadino e nazionale. Il presidente del consiglio Minutoli ha rassicurato: “come già deciso nella conferenza dei capigruppo il tema del Ponte sarà discusso nelle varie commissioni”.

Commissioni Consiliari Permanenti, perché sono centrali per l’attività amministrativa

La costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti è uno degli adempimenti più significativi della fase iniziale della nuova consiliatura. Le Commissioni, infatti, svolgono un ruolo essenziale nell’attività istituzionale del Consiglio Comunale, esaminando gli atti, approfondendo le proposte deliberative e formulando pareri sulle materie di rispettiva competenza. Il loro insediamento, la prima seduta è convocata per lunedì, consente di organizzare il lavoro politico e amministrativo in modo più strutturato, permettendo ai consiglieri comunali di entrare nel merito delle pratiche prima dell’approdo in Aula. Attraverso le Commissioni vengono valutati provvedimenti, indirizzi e atti che incidono sull’azione dell’Ente e sul funzionamento della macchina amministrativa.