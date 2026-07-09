Messina, tensione in consiglio comunale: scontro sulle Commissioni permanenti

È un Consiglio comunale di Messina particolarmente ruvido quello in corso a Palazzo Zanca, segnato da continue interruzioni e da un confronto acceso tra i vari consiglieri comunali. La seduta, convocata per affrontare la costituzione delle Commissioni permanenti in seno al Consiglio comunale, si è trasformata in un momento di forte tensione politica. Quello che inizialmente sembrava un passaggio formale ha invece aperto un dibattito serrato, con richieste di chiarimento, contestazioni e posizioni differenti sul metodo e sull’impostazione della delibera.

Commissioni permanenti, il passaggio formale diventa scontro politico

Al centro della discussione c’è la costituzione delle Commissioni permanenti, organismi fondamentali per l’attività del Consiglio comunale di Messina. Le Commissioni hanno infatti il compito di esaminare gli atti, approfondire le proposte e accompagnare il lavoro dell’Aula nelle diverse materie amministrative. La delibera, che avrebbe dovuto segnare uno dei primi passaggi organizzativi della nuova fase consiliare, ha però generato un momento di confusione.

Marcello Scurria: “dobbiamo razionalizzare le commissioni e risparmiare”

Tra i protagonisti del dibattito c’è Marcello Scurria, ex candidato sindaco del centrodestra, che è intervenuto con una posizione chiara sulla necessità di razionalizzare il sistema delle Commissioni. Scurria ha dichiarato: “dobbiamo diminuire i componenti altrimenti il comune spenderà tante risorse. Non voglio essere populista, il mio è un discorso più alto.

Minutoli sospende il Consiglio comunale

Alla luce del clima teso e del dibattito ancora in corso, il presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Minutoli, ha sospeso la seduta. La sospensione del Consiglio comunale di Messina segna un momento di stallo in una riunione che avrebbe dovuto accompagnare l’Aula verso la piena operatività. La ripresa dei lavori sarà decisiva per capire se la delibera sulle Commissioni permanenti potrà andare avanti o se prevarrà la richiesta di ritiro avanzata da alcuni gruppi.