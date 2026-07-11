Messina, Siracusano: “nessun cambio di passo per il Pd messinese, si impone una riflessione”

Domenico Siracusano, componente della Direzione Provinciale della Federazione del PD Messina, a margine della presentazione delle liste per le Elezioni Metropolitane, ha affermato: “nessun cambio di passo.

Questa tornata poteva essere l’occasione per la Federazione Provinciale del PD di Messina per ricompattare, serrare le fila, rispondere alla necessità di recuperare una gestione unitaria del partito. E invece no. Condivisione e unità possono aspettare, sono rinviate a data destinarsi. Con buona pace di chi guarda al PD come riferimento”.

“Il Partito Democratico così non funziona e non puó svolgere pienamente, a livello provinciale, il ruolo a cui ci chiama questa fase politica locale, regionale e nazionale. Cura dei circoli e dei militanti, proposta e iniziativa politica, presenza nella società rimangono così obiettivi evocati e impossibili da raggiungere. Riflessione si impone”, conclude Siracusano.