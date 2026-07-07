Elezioni Consiglio metropolitano di Messina, il Pd presenta la lista per il voto del 27 luglio

Il Partito Democratico sarà presente con una propria lista alle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Messina. Il voto, previsto per il 27 luglio prossimo, sarà di secondo livello: a esprimersi non saranno direttamente i cittadini, ma gli amministratori locali aventi diritto, secondo le modalità previste per l’elezione degli organi delle Città metropolitane. La competizione rappresenta un passaggio politico e istituzionale importante per l’area metropolitana messinese, chiamata a rinnovare il proprio Consiglio. Il Pd si prepara dunque a partecipare alla consultazione con una squadra di candidati che punta a rappresentare le diverse realtà territoriali della provincia.

La lista del Partito Democratico per il Consiglio metropolitano

Dalla lista diffusa emergono i nomi dei candidati che comporranno la proposta del Partito Democratico per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Messina. Tra i nominativi figurano:

Nadezda Efremova

Valentina Pedano

Maria Perrone

Antonino Pizzino

Giacomo Prinzi

Alessandro Russo

Salvatore Schepis

Salvatore Sidoti

Giuseppe Siracusano

Alessia Venuto

Un voto di secondo livello per il rinnovo dell’ente metropolitano

Le elezioni per il Consiglio metropolitano si svolgeranno con il sistema del voto di secondo livello. Questo significa che l’elezione non coinvolgerà il corpo elettorale generale, ma sarà riservata agli amministratori locali chiamati a scegliere i componenti dell’organo rappresentativo della Città metropolitana. Il rinnovo del Consiglio assume rilievo per la governance dell’area messinese, in quanto l’ente metropolitano svolge funzioni che riguardano il coordinamento e la programmazione su scala sovracomunale. La consultazione del 27 luglio diventa quindi un momento di verifica degli equilibri politici e amministrativi tra i Comuni del territorio.