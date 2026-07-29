Messina, scintille tra Comune e ACR dopo il comunicato del club. Finocchiaro e Vadalà: “rammaricati e sorpresi, dichiarazioni infondate”

“Siamo rammaricati e sorpresi dalla lettura del comunicato stampa della società ACR Messina riguardo l’annullamento dell’incontro amichevole contro il Vittoria Hotspurs FC, circostanza della quale siamo venuti a conoscenza, insieme ai tifosi del Messina e al resto della città, attraverso la stessa nota della società, che attribuisce la decisione a una presunta indisponibilità degli impianti sportivi cittadini. È giusto che i messinesi, appassionati e non, sappiano che nessuna richiesta ufficiale di utilizzo dello stadio “Franco Scoglio” o dello stadio “Celeste” è mai pervenuta a questa Amministrazione, né in termini formali né informali”. E’ quanto rivelano in una nota gli assessori del Comune di Messina Massimo Finocchiaro e Stello Vadalà, replicando al comunicato dell’ACR relativo all’annullamento dell’amichevole contro il Victoria Hotspurs a causa dell’indisponibilità degli impianti.

“L’affermazione secondo cui il 20 agosto, cioè tra 22 giorni, entrambe le strutture non sarebbero in grado di ospitare una partita amichevole rappresenta una valutazione esclusivamente della società. Il manto erboso del “Franco Scoglio” è attualmente in fase di riadattamento, mentre il “Celeste” è in attesa del collaudo e della successiva omologazione. Nessuno può affermare, allo stato attuale, che il 20 agosto gli impianti saranno indisponibili. In ogni caso, qualora l’Amministrazione fosse stata informata dell’amichevole con ragionevole anticipo si sarebbe potuto valutare insieme come organizzare l’evento, individuando anche eventuali soluzioni alternative”.

“Piuttosto che affidarsi ai social e ai comunicati stampa per rilasciare dichiarazioni tanto perentorie quanto infondate, sarebbe stato doveroso avviare un confronto con l’Amministrazione. Considerato, inoltre, che la conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo e dell’allenatore si è svolta proprio in questi giorni, con grande armonia e in sinergia con le istituzioni, come per altro dichiarato dallo stesso Presidente”.

“Non è mai mancata, e mai mancherà, la disponibilità di questa Amministrazione al dialogo e al supporto delle società sportive cittadine, a maggior ragione quando sono impegnate nell’organizzazione di eventi di caratura internazionale e di richiamo per il nostro territorio. Se questo è il livello di collaborazione con cui si intende iniziare, non è certamente il migliore dei presupposti”.

“Siamo noi, invece, a porgere le nostre scuse al Vittoria Hotspurs FC, squadra maltese, poiché abbiamo appreso dell’annullamento dell’incontro e della presunta indisponibilità degli impianti esclusivamente attraverso il comunicato della società ACR Messina, e non certo per una decisione assunta da questa Amministrazione”, concludono gli Assessori”.

Di questo argomento si è discusso anche nel Consiglio Comunale in corso adesso. Carbone, a tal proposito, si è così espresso: “finita la luna di miele con l’amministrazione, è un’occasione persa per la città di Messina. L’assessore Vadalà non si è mai visto in aula”.