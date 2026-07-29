ACR Messina, salta l’amichevole contro il Victoria Hotspurs. Club furioso: “una situazione che ci mortifica”

L’ACR Messina ha comunicato l’annullamento dell’amichevole contro i maltesi del Victoria Hotspurs F.C., che si sarebbe dovuta disputare proprio a Messina. Il manto erboso del “Franco Scoglio” è impraticabile, il “Celeste” non è agibile. La società si mostra alquanto infastidita verso le istituzioni politiche, ad oggi proprietarie delle due strutture. Eppure, soltanto qualche giorno fa, nel corso della presentazione di Torrisi e Pellegrino, al fianco della società sedevano proprio il Sindaco Basile e l’Assessore Finocchiaro.

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica che l’amichevole internazionale in programma il 20 agosto contro il Victoria Hotspurs F.C., formazione della Serie B maltese, non verrà disputata. La causa è l’indisponibilità, nella città di Messina, di un impianto sportivo idoneo ad ospitare un incontro amichevole di carattere internazionale: lo stadio “Franco Scoglio”, all’indomani degli eventi concertistici, non dispone di un manto erboso praticabile, mentre lo stadio “Giovanni Celeste” è privo di agibilità e delle condizioni minime necessarie” si legge nella nota della società.

“Una società che investe, programma e lavora per riportare in alto lo sport e i colori giallorossi non può vedersi costretta a cancellare un evento di prestigio, occasione di visibilità internazionale per la città, per l’assenza di strutture consone. È una situazione che mortifica il club, i tifosi e l’immagine stessa di Messina. La Società si scusa con il Victoria Hotspurs F.C., con i suoi dirigenti e tesserati, per un annullamento indipendente dalla propria volontà”.

“Un sentito rammarico va inoltre a Med.tv emittente che avrebbe trasmesso l’evento a Malta e in Italia, garantendo alla città una vetrina internazionale che oggi viene negata. L’A.C.R. Messina 1900 auspica che le istituzioni competenti prendano finalmente atto dell’importanza e dell’urgenza di restituire alla città impianti degni della sua storia sportiva” si chiude il comunicato.