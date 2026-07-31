Messina, palazzina crollata a Pistunina: ancora nessuna traccia dei sei dispersi, incendio ostacola i soccorsi | FOTO

Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi tra le macerie del palazzo crollato a Messina. A Pistunina continua la spola dei mezzi dei Vigili del Fuoco e delle squadre di soccorso, impegnate nelle operazioni intorno a ciò che resta dell’edificio. Le attività sono andate avanti per tutta la notte, ma il lavoro dei soccorritori è reso particolarmente complesso dalla presenza di un incendio. Al momento, non si registra ancora il ritrovamento di alcuna persona rimasta coinvolta nel crollo. Le operazioni, tuttavia, continuano con il supporto dei mezzi di emergenza e delle strutture sanitarie predisposte nell’area.

Nessuna persona è stata ancora ritrovata

Nonostante le ricerche siano proseguite per tutta la notte, al momento non è stata ancora ritrovata alcuna persona rimasta coinvolta nel crollo del palazzo di Messina. I soccorritori continuano a lavorare intorno alle macerie, mentre resta alta l’attenzione sulle condizioni dell’area e sulla possibile presenza di eventuali superstiti. L’assenza di ritrovamenti non ha determinato l’interruzione delle attività. Il dispositivo di emergenza rimane operativo e pronto a intervenire nel momento in cui le squadre dei Vigili del Fuoco dovessero procedere all’estrazione di persone dalle macerie. Sul luogo del crollo rimane attivo il posto medico avanzato. La struttura medica è stata predisposta per garantire assistenza immediata nel caso in cui vengano individuate ed estratte persone coinvolte.