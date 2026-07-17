Messina, Minutoli: “il Consiglio è pienamente operativo. Ora al via i lavori per affrontare le priorità della città”

Il completamento delle nomine dei presidenti delle Commissioni consiliari permanenti del Comune di Messina rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la piena operatività del Consiglio comunale e consentire il pieno avvio dell’attività amministrativa della nuova consiliatura. A sottolinearne l’importanza è il presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Minutoli, che ha espresso “soddisfazione per la conclusione dell’iter di costituzione degli organismi consiliari, evidenziando come le Commissioni possano ora iniziare la propria attività, affrontando con tempestività i principali temi di interesse per la città, nel segno della collaborazione istituzionale e della partecipazione di tutte le forze politiche rappresentate in Aula”.“Con il completamento delle nomine dei presidenti delle Commissioni consiliari – ha dichiarato il presidente Minutoli – il Consiglio comunale è oggi pienamente nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. Ringrazio tutti i consiglieri per il senso di responsabilità dimostrato durante questa fase e auspico che il lavoro delle Commissioni sia caratterizzato da spirito costruttivo, confronto e costante attenzione agli interessi della comunità messinese”.

Il Presidente ha inoltre evidenziato come l’insediamento dei vertici delle Commissioni rappresenti “un momento significativo per l’avvio della legislatura, esprimendo l’auspicio che i lavori possano prendere il via già nei prossimi giorni con l’esame delle prime proposte deliberative e delle questioni più urgenti che riguardano il territorio. Con il completamento di questo percorso organizzativo, il Consiglio comunale dispone ora di tutti gli strumenti necessari per svolgere con efficacia le proprie funzioni istituzionali, contribuendo, attraverso il lavoro delle Commissioni, alla definizione degli indirizzi amministrativi e all’analisi dei provvedimenti destinati all’Aula”.