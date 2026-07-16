Consiglio comunale di Messina, la maggioranza fa il pieno: tutte le commissioni a Sud chiama Nord, alle opposizioni le briciole

La maggioranza che sostiene il sindaco Federico Basile completa l’assetto istituzionale del Consiglio comunale di Messina e rafforza la propria posizione politica. Con l’elezione del presidente dell’ottava commissione consiliare, infatti, si conclude la fase di assegnazione degli incarichi all’interno degli organismi consiliari, consegnando a Sud chiama Nord la guida di tutte le commissioni. Un risultato che conferma, almeno in questa fase, la compattezza della maggioranza e la capacità di mantenere il controllo degli organismi chiamati a svolgere un ruolo centrale nell’attività amministrativa della città. La distribuzione degli incarichi fotografa un quadro politico nel quale il partito di De Luca e Basile non solo mantiene la guida dell’amministrazione comunale, ma assume anche la responsabilità della gestione degli strumenti operativi del Consiglio comunale di Messina.

La maggioranza controlla anche la presidenza del Consiglio comunale

Il quadro del controllo degli organismi istituzionali si completa con le cariche apicali del Consiglio comunale di Messina. Anche la presidenza del Consiglio comunale, affidata a Massimiliano Minutoli, e la vicepresidenza, ricoperta da Nello Pergolizzi, sono infatti andate alla maggioranza che sostiene l’amministrazione Basile. Un elemento che rafforza ulteriormente la posizione della coalizione di governo, che oggi detiene la guida sia dell’organo consiliare nel suo complesso sia degli strumenti di lavoro interni.

Alle opposizioni soltanto le seconde vicepresidenze delle commissioni

Di fronte a questo assetto, alle forze di opposizione sono rimasti spazi più limitati all’interno della distribuzione degli incarichi. Le minoranze hanno ottenuto soltanto le seconde vicepresidenze delle commissioni consiliari, mentre nei prossimi giorni sarà chiamato al voto anche il secondo vicepresidente del Consiglio comunale. Una presenza quindi garantita, ma con un ruolo numericamente e politicamente ridotto rispetto alla maggioranza, che mantiene la guida di tutti i principali organismi. Il prossimo passaggio riguarderà proprio l’elezione del secondo vicepresidente del Consiglio comunale, ultimo tassello di una partita istituzionale che ha ridisegnato gli equilibri interni dell’assemblea cittadina.

Il nuovo assetto del Consiglio comunale di Messina apre la fase operativa

Con la conclusione della fase di assegnazione degli incarichi, il Consiglio comunale di Messina entra ora nella piena operatività dei suoi organismi. Le commissioni potranno avviare il lavoro ordinario sui diversi settori di competenza, mentre la maggioranza sarà chiamata a trasformare il controllo degli strumenti consiliari in capacità amministrativa concreta.