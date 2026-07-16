Messina, Francesco Benedetto presidente dell’ottava commissione consiliare

Si completa il quadro delle commissioni consiliari del Comune di Messina. È Francesco Benedetto, esponente della lista Basile Sindaco, il nuovo presidente dell’ottava commissione consiliare, organismo che avrà competenza sui temi della Legalità e Sicurezza. La nomina chiude il percorso di definizione degli otto organismi del Consiglio comunale di Messina, che, come previsto dagli equilibri politici usciti dalle elezioni, sono stati tutti affidati alla maggioranza che sostiene l’amministrazione guidata dal sindaco Federico Basile.

La composizione dell’ottava commissione: Chiarella vicepresidente e Centofanti vice supplente

A supportare il presidente Francesco Benedetto saranno due consiglieri con ruoli di vicepresidenza. Il ruolo di vicepresidente vicario è stato affidato a Peppe Chiarella, esponente di Amo Messina, anche lui appartenente alla maggioranza consiliare. La carica di vicepresidente supplente sarà invece ricoperta da Amalia Centofanti della Lega, in rappresentanza dell’opposizione.

Completato il quadro delle otto commissioni del Consiglio comunale di Messina

Con l’elezione del presidente dell’ottava commissione si conclude la fase di assegnazione degli incarichi all’interno degli organismi consiliari. Tutte le otto commissioni consiliari di Messina risultano ora definite e, come già annunciato nei giorni scorsi, sono state assegnate alla maggioranza che fa riferimento a Sud chiama Nord. Un risultato che conferma, al momento, la compattezza della coalizione che sostiene l’amministrazione comunale e che consentirà alla maggioranza di avere la guida di tutti gli organismi di lavoro del Consiglio comunale.