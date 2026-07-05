Messina, la nuova geografia politica del Consiglio comunale dopo le surroghe | NOMI e DETTAGLI

Il nuovo Consiglio comunale di Messina, dopo le surroghe avvenute per le dimissioni di Liana Cannata e Alessandra Calafiore, entrambi scelti come assessori della Giunta del sindaco di Sud chiama Nord, Federico Basile, è composto da 32 consiglieri: 20 appartengono ai gruppi di maggioranza a sostegno del primo cittadino, ai quali è stato attribuito il premio di maggioranza, mentre 12 rappresentano i gruppi di opposizione, 3 del Partito Democratico e 9 del centrodestra.

Gruppi di maggioranza: Sud chiama Nord: Serena Giannetto; Massimiliano Minutoli; Nello Pergolizzi; Nicoletta D’Angelo; Antonella Feminò; Rosaria Di Ciuccio; Giuseppe Busà. Basile Sindaco di Messina: Nicola Maddocco; Calogero Brancatelli; Francesco Benedetto; Valentina Capone. Messina Protagonista: Paolo Alibrandi; Alessandro La Cava; Antonino Bonfiglio. Federico per Messina: Mirko Cantello; Cetty Pirone; Francesco Asciutto. Amo Messina: Giuseppe Chiarella; Lino Summa; Silvia Bosurgi.

Gruppi di opposizione: Fratelli d’Italia: Libero Gioveni; Dario Carbone. Popolari e Autonomisti: Benedetto Vaccarino; Anna Sorbello. Marcello Scurria Sindaco: Marcello Scurria; Simona Contestabile; Giuseppe Capurro. Lega: Amalia Centofanti; Cosimo Oteri. Partito Democratico: Mariella Perrone; Alessandro Russo; Antonella Russo.