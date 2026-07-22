Messina, in consiglio comunale il ricordo di Ninni Panzera a pochi giorni dalla morte

Il Consiglio comunale di Messina, che si è concluso poco fa, ha approvato la proposta di delibera relativa alla variazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Il provvedimento ha ottenuto 18 voti favorevoli e 9 astensioni al termine della seduta guidata dal presidente dell’Aula Massimiliano Minutoli. Nel corso dei lavori sono intervenuti i consiglieri comunali Cosimo Oteri e Libero Gioveni, che hanno formulato alcune osservazioni sulla delibera. A rispondere è stato il vice segretario generale De Francesco. L’Aula ha inoltre approvato all’unanimità l’aggiornamento per l’anno 2025 del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco. Durante la seduta, il consigliere Scurria ha ricordato Ninni Panzera, a pochi giorni dalla sua morte. Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi domani alle 13:30.

Il ricordo di Ninni Panzera in Consiglio comunale

La seduta ha avuto anche un momento dedicato al ricordo di Ninni Panzera, scomparso pochi giorni prima. A intervenire è stato il consigliere Marcello Scurria, che ne ha ricordato la figura durante i lavori dell’Aula. I lavori del Consiglio comunale di Messina proseguiranno già nella giornata successiva. È stata infatti convocata una nuova seduta per domani alle ore 13:30.