Messina, il Consiglio comunale entra nel vivo: nominati i capigruppo, oggi la costituzione delle commissioni

Il Consiglio comunale di Messina avvia una fase decisiva della nuova consiliatura. Dopo la nomina dei capigruppo delle forze politiche presenti in Aula, l’attività istituzionale entra ora nel vivo con la convocazione di una seduta straordinaria e urgente del Civico consesso. Il passaggio più rilevante per l’attività amministrativa riguarda la costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti, organismi fondamentali per l’esame degli atti, l’approfondimento delle proposte deliberative e la formulazione dei pareri sulle materie di competenza. La seduta è stata convocata per oggi, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 15.00, presso l’Aula consiliare, dal presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Minutoli.

Nominati i capigruppo delle forze politiche presenti in Aula

Sono stati nominati i capigruppo del Consiglio comunale di Messina, figure centrali nel funzionamento dell’Aula e nei rapporti tra le diverse componenti politiche. Per Sud chiama Nord il ruolo sarà ricoperto da Nicoletta D’Angelo. Per Basile Sindaco il capogruppo sarà Nicola Maddocco, mentre Paolo Alibrandi rappresenterà Messina Protagonista. Per Federico per Messina è stato indicato Mirko Cantello, mentre Peppe Chiarella sarà il capogruppo di Amo Messina.

Sul fronte delle altre forze politiche, Alessandro Russo guiderà il gruppo del Partito democratico, Libero Gioveni quello di Fratelli d’Italia, Cosimo Oteri quello della Lega, Benedetto Vaccarino quello dei Popolari Autonomisti e Giuseppe Capurro quello di Scurria Sindaco. La definizione dei capigruppo rappresenta un passaggio organizzativo importante per l’assetto del Consiglio comunale, poiché consente ai gruppi politici di strutturare la propria presenza nell’attività d’Aula e nei successivi lavori istituzionali.

Commissioni Consiliari Permanenti, perché sono centrali per l’attività amministrativa

La costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti rappresenta uno degli adempimenti più significativi della fase iniziale della nuova consiliatura. Le Commissioni, infatti, svolgono un ruolo essenziale nell’attività istituzionale del Consiglio Comunale, esaminando gli atti, approfondendo le proposte deliberative e formulando pareri sulle materie di rispettiva competenza. Il loro insediamento consente di organizzare il lavoro politico e amministrativo in modo più strutturato, permettendo ai consiglieri comunali di entrare nel merito delle pratiche prima dell’approdo in Aula. Attraverso le Commissioni vengono valutati provvedimenti, indirizzi e atti che incidono sull’azione dell’Ente e sul funzionamento della macchina amministrativa. In questa fase iniziale, dunque, la costituzione delle Commissioni permanenti assume un valore strategico: senza questi organismi, il percorso degli atti consiliari risulta incompleto e l’attività del Consiglio non può svilupparsi pienamente secondo le procedure previste dal regolamento.