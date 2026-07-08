Messina, il Consiglio comunale torna in Aula: domani la costituzione delle Commissioni

Dopo la seduta di insediamento dello scorso 5 luglio, nel corso della quale si sono svolti il giuramento dei consiglieri comunali, gli adempimenti previsti dalla legge e l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale di Messina, l’attività dell’Aula entra ora nella sua fase operativa. Il Presidente del Consiglio Comunale, Massimiliano Minutoli, ha convocato una seduta straordinaria e urgente del Civico consesso per domani, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 15.00, presso l’Aula consiliare. All’ordine del giorno figura la proposta di deliberazione n. 128 dell’8 luglio 2026, avente ad oggetto: “Costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti – Art. 55 del Regolamento del Consiglio Comunale”.

La costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti rappresenta uno degli adempimenti più significativi

La costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti rappresenta uno degli adempimenti più significativi della fase iniziale della nuova consiliatura. Le Commissioni, infatti, svolgono un ruolo essenziale nell’attività istituzionale del Consiglio Comunale, esaminando gli atti, approfondendo le proposte deliberative e formulando pareri sulle materie di rispettiva competenza, contribuendo così al regolare svolgimento dell’azione amministrativa dell’Ente.