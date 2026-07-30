Messina: disastro a Pistunina, annullate le iniziative pubbliche in programma domani

L’Amministrazione comunale di Messina comunica che “in segno di rispetto e vicinanza alle persone coinvolte nel tragico crollo parziale della palazzina avvenuto oggi nel villaggio di Pistunina, sono annullate tutte le iniziative pubbliche in programma per domani, venerdì 31 luglio 2026. Tra gli appuntamenti rinviati figura il Congratulation Day 2026, dedicato alle studentesse e agli studenti degli istituti superiori della città che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti e la lode. L’iniziativa sarà riprogrammata in una data successiva”.

Il sindaco Federico Basile, la Giunta e l’Amministrazione comunale esprimono “vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte e ai loro familiari, assicurando il pieno impegno delle strutture comunali nelle attività di assistenza e supporto connesse alla gestione dell’emergenza. Contestualmente, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CSA, UIL FPL e Silpol hanno comunicato la sospensione dello sciopero dei dipendenti del Comune di Messina previsto per domani, venerdì 31 luglio 2026. La decisione è stata assunta unitariamente in segno di rispetto e solidarietà nei confronti delle persone coinvolte e per consentire la piena operatività del personale comunale impegnato nella gestione dell’emergenza”.