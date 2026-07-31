Messina: disastro a Pistunina, ancora senza esito le ricerche dei 5 dispersi sotto le macerie | FOTO

Restano ancora senza esito le ricerche dei cinque dispersi nel crollo di Pistunina, a Messina. Le operazioni proseguono tra le macerie dell’edificio, mentre cresce l’attesa per le persone che non sono state ancora recuperate. Dopo il ritrovamento del corpo senza vita dell’imprenditore Carmelo Leone, i Vigili del Fuoco continuano a cercare le altre cinque persone coinvolte nel crollo. Al momento non sono stati comunicati nuovi ritrovamenti. L’attenzione resta concentrata sull’area del disastro, dove i soccorritori lavorano per raggiungere le parti ancora non completamente ispezionate della struttura collassata.

Chi sono i cinque dispersi nel crollo di Pistunina

Le persone ancora disperse sono Sara Leone e Rosa Leone, sorelle di Carmelo Leone, Santino Magazzù, marito di Rosa, il domestico cingalese Lhairu Warnakulasuriya e Alessandra Frazzica, commessa messinese del bazar cinese che si trovava al primo piano dell’edificio. I loro nomi restano al centro delle operazioni di ricerca che stanno impegnando le squadre di soccorso tra i resti del palazzo. Familiari e comunità attendono notizie mentre prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco, chiamati a intervenire in uno scenario estremamente complesso.

Vigili del Fuoco impegnati tra le macerie

Il lavoro dei Vigili del Fuoco a Messina prosegue tra ciò che resta dell’edificio crollato nel rione Pistunina. La priorità è raggiungere le zone ancora coperte dal materiale collassato e verificare ogni spazio nel quale potrebbero trovarsi le persone disperse. Le macerie e la consistenza degli elementi strutturali rendono difficoltoso l’avanzamento. Ogni intervento deve essere effettuato evitando movimenti che possano compromettere ulteriormente la stabilità dell’area.

Pistunina, operazioni senza sosta nell’area del crollo

Nel rione Pistunina il lavoro prosegue senza interruzioni. L’intera area resta al centro di una complessa operazione di ricerca e recupero. Dopo il ritrovamento di Carmelo Leone, l’obiettivo resta quello di individuare gli altri cinque dispersi. I soccorritori continuano a controllare le diverse parti della struttura, procedendo gradualmente tra le macerie. La situazione rimane delicata e ogni nuova informazione dovrà arrivare dagli organi impegnati sul posto.