Crollo a Messina, il comandante Burgio: “possibile trovare ancora persone in vita”

“Non abbiamo contezza di una attività di cantiere nel momento del crollo”. Lo ha detto il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio parlando con i giornalisti davanti alle macerie che gli hanno chiesto se il cantiere in ristrutturazione al piano terra, può aver avuto un ruolo in questo crollo. “Noi non abbiamo dirette informazioni, ossia le testimonianze che abbiamo raccolto non riguardano queste persone, gli operai di cui ho sentito. Noi collaboriamo con la polizia giudiziaria. Però non abbiamo contezza di un’attività di cantiere che si stesse svolgendo in quel momento”, rimarca Burgio.

“C’è l’ipotesi che le ricerche dei dispersi si protraggano per giorni e non per ore”

“C’è l’ipotesi che le ricerche dei dispersi si protraggano per giorni e non per ore. Noi continuiamo tutt’oggi e domani, speriamo di concludere tra oggi e domani. È una previsione. Noi abbiamo le 36 ore fatidiche che nelle quali consideriamo possibile il ritrovamento di persone ancora in vita. Ovviamente le condizioni non sono facili, però è possibile e quindi noi siamo nella fase di ricerca e salvataggio ancora”, sottolinea il comandante.