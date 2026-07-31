Messina: situazione drammatica a Pistunina, individuate le possibili posizioni dei dispersi | VIDEO

Non si fermano le operazioni di soccorso a Pistunina, a Messina, dove il crollo della palazzina continua a tenere un’intera città con il fiato sospeso. Dopo ore di lavoro incessante, lo scenario resta estremamente complesso a causa dell’incendio ancora attivo sotto le macerie, che rende più difficili e pericolose le attività dei Vigili del Fuoco. Lo smassamento del materiale crollato avrebbe favorito l’ingresso di ossigeno all’interno dei resti dell’edificio, provocando una nuova alimentazione del rogo sviluppatosi dal pomeriggio precedente. Le fiamme, infatti, non sarebbero mai state completamente domate e continuerebbero a riaccendersi nelle cavità formate dal collasso della struttura.

Nel frattempo, secondo quanto trapela dal fronte dei soccorsi, sarebbero state individuate le posizioni di tutte le persone ancora da recuperare. Quattro dei dispersi si troverebbero nella stessa porzione dell’edificio, mentre le ricerche della giovane commessa del negozio situato al primo piano si concentrerebbero anche lungo una possibile via di fuga. Si tratta, tuttavia, di indicazioni che dovranno essere confermate ufficialmente dagli organi impegnati nelle operazioni.

Fiamme mai completamente domate durante la notte

Le fiamme nella palazzina crollata a Pistunina non sarebbero mai state completamente domate. Durante la notte il fuoco avrebbe continuato a svilupparsi in maniera irregolare, alternando momenti nei quali sembrava essersi spento a riprese improvvise e intense. Le fiammate molto alte avrebbero imposto ai Vigili del Fuoco una prudenza ancora maggiore, rallentando le operazioni nelle aree più esposte al calore e al rischio di nuovi incendi. La situazione resta dunque instabile. Il lavoro delle squadre non consiste soltanto nella rimozione delle macerie, ma anche nel monitoraggio costante dell’incendio e nella gestione dei rischi provocati dalla possibile riattivazione delle fiamme.

Messina con il fiato sospeso per i dispersi

A Pistunina l’attesa resta carica di apprensione. Il crollo della palazzina ha lasciato famiglie e cittadini in attesa di notizie, mentre i soccorritori continuano a operare tra macerie, fumo e fiamme. L’eventuale individuazione delle posizioni delle persone ancora da recuperare potrebbe rappresentare un passaggio decisivo, ma sarà necessario attendere una comunicazione ufficiale. Per il momento, l’unico dato certo contenuto nelle informazioni diffuse è che le operazioni non si sono fermate e che l’incendio continua a rendere estremamente difficile ogni fase del soccorso.