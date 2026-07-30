Messina, disastro a Pistunina. Anci Sicilia: “profondamente colpiti, massimo sostegno al Comune”

“Siamo profondamente colpiti da questa tragedia e seguiamo con apprensione l’evolversi della situazione. Offriamo il massimo sostegno istituzionale all’amministrazione comunale di Messina pronta a fronteggiare questa emergenza con ogni mezzo disponibile”. Lo affermano il presidente e il segretario generale di Anci Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, sul crollo della palazzina a Messina.

Sette le persone disperse in seguito al cedimento parziale dell’edificio

Sono sette le persone disperse in seguito al cedimento parziale dell’edificio. A confermare ufficialmente il numero delle persone attualmente ricercate è stato il sindaco di Messina, Federico Basile, presente sul luogo del disastro mentre proseguono senza sosta le attività dei soccorritori.