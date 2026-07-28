Messina, Cosimo Oteri eletto al Consiglio metropolitano: “raggiunto importante traguardo”

Il consigliere comunale di Messina Cosimo Oteri è stato nel Consiglio metropolitano in occasione delle elezioni di secondo livello tenutesi ieri. “Accolgo questa elezione a Palazzo dei Leoni con grande soddisfazione e con un forte senso di responsabilità. Ringrazio il commissario provinciale Davide Paratore e tutti gli amministratori che hanno riposto in me la loro fiducia e quanti, con il loro sostegno, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo”, rimarca Oteri. “L’incarico che mi è stato affidato – prosegue – rappresenta uno stimolo a proseguire il lavoro svolto finora con ancora maggiore impegno. Continuerò a essere vicino ai Comuni e ai territori della provincia di Messina, portando all’interno del Consiglio metropolitano le istanze delle comunità locali con spirito di servizio, concretezza e disponibilità al confronto”.

L’elezione di Oteri segna la presenza della Lega nel nuovo Consiglio metropolitano. “Assicuro fin d’ora il mio impegno – dice Oteri – a favore dello sviluppo del territorio e della tutela degli interessi dei Comuni dell’area metropolitana”.