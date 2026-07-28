Elezioni del Consiglio Metropolitano di Messina, al via lo spoglio: la diretta su StrettoWeb

Al via lo spoglio per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Messina che StrettoWeb segue in diretta. La consultazione ha coinvolto sei schieramenti e ha rappresentato un passaggio istituzionale di rilievo per l’intero territorio messinese. Non si è trattato di un’elezione aperta direttamente ai cittadini. Il rinnovo del Consiglio è avvenuto attraverso un’elezione di secondo livello, riservata esclusivamente ai sindaci e ai consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città metropolitana di Messina. Gli aventi diritto al voto erano complessivamente 1.272, distribuiti nei 108 Comuni del territorio messinese. Sono sei le liste che si contendono i seggi del nuovo Consiglio Metropolitano di Messina. In campo ci sono Forza Azzurra per Città Metropolitana Messina, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Grande Sicilia, Lega Salvini, Partito Democratico e Sud Chiama Nord.