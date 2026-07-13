Messina: Brancatelli nuovo presidente della 1ª Commissione consiliare: eletti anche i due vice

Il consigliere comunale di Messina Calogero Brancatelli, rappresentante della lista “Basile sindaco”, è stato eletto presidente della Prima Commissione consiliare di Palazzo Zanca. Nonostante le polemiche politiche, si va avanti nella costituzione dei vari organismi. L’elezione è avvenuta in seno all’assemblea che si occuperà di alcuni dei settori più rilevanti per l’attività amministrativa della città: lavori pubblici, infrastrutture e protezione civile. Accanto al nuovo presidente sono state designate come vicepresidenti Valentina Capone, anche lei esponente della lista Basile sindaco di Messina, e l’avvocato Anna Sorbello, rappresentante della lista Grande Sicilia-Popolari e Autonomisti.

Un incarico politico su temi strategici per Messina

La nomina di Calogero Brancatelli arriva in un momento in cui le questioni legate alle opere pubbliche, alle infrastrutture e alla sicurezza del territorio mantengono un ruolo centrale nel dibattito amministrativo cittadino. La commissione sarà il luogo nel quale i consiglieri potranno confrontarsi sulle misure e sugli interventi relativi a questi ambiti, contribuendo all’attività di indirizzo e controllo del Consiglio comunale.